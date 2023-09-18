Черник: Россия не сможет больше строить Ту-95, которыми обстреливает Украину 18.09.2023, 16:24

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Петр Черник

Военный потенциал России деградировал.

ВСУ продолжает постоянно ликвидировать ресурсы противника, а западные партнеры давят на экономику России санкциями. Кажется, страна-агрессор все еще имеет потенциал для продолжения войны. Однако на самом деле он критически мал.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что ВПК противника начало деградировать еще в конце Советского Союза.

Военный ресурс России конечно деградирует

Конечная же деградация российского оборонпрома произошла в начале 90-х годов.

- Приведу всего несколько примеров по конкретным категориям оружия. Украинцы почти каждые несколько дней переживают пуски с ракетоносителя Ту-95МС, запускающего две ракеты Х-101 и Х-555. Строить Ту-95МС россияне больше не могут. Да и не смогут. Это невозможно, – подчеркнул военный эксперт.

По словам Черника, одна из причин – возвращение нас, чтобы это все восстанавливать. Ведь наш интеллект в сочетании с нашим, пусть и немножко деградированным советским комплексом, на перспективу даровал им шанс.

Также оккупанты уже не смогут строить ракетоноситель Ту-22М3 и МиГ-31К – носитель "Кинжала" – тоже.

Кроме того, Советский Союз имел шесть бронетанковых заводов. У россиян остался один – "Уралваганозавод", строящий танки Т-90. И это не новенькая машина, это глубочайшая модернизация Т-72. Максимум, что они могут производить, – 25 машин в месяц.

В то же время ВСУ продолжает ликвидировать тяжелую технику врага. С начала полномасштабного вторжения показатель составляет 4623 танка.

"Придет точка, а она не преходящая придет, когда все деградирует. Но это произойдет не в течение месяца и даже года. Нужно еще несколько лет, а может и добрых две десятилетки. Но это будет", - уверен Петр Черник.

Отметим, Россия на конец 2022 года имела 60 самолетов бомбардировщиков Ту-95МС. Однако реальное количество боеспособных самолетов этого типа значительно меньше. В РФ сейчас около 45 единиц Ту-95МС и 18 Ту-95МСМ.

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