В Гродно уволили директора гимназии, так как ее выпускники поступили за границу 6 18.09.2023, 16:32

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Он возглавлял гимназию с 2009 года.

В Гродно уволили директора гимназии №1. Причина в том, пишет hrodna.life, что многие выпускники гимназии решили поступать за границу.

В августе гродненские школы посещала комиссия, у которой были на руках сведения, сколько выпускников в какой школе подалось на апостиль и, значит, планировало выехать из страны для дальнейшего обучения за рубежом. Чуть ли не половина этого списка оказалась выпускниками гимназии № 1 имени академика Е. Ф. Карского. За это и пострадал директор гимназии Борис Себровский.

Он возглавлял гимназию с 2009 года, а до того еще восемь лет был заместителем директора. На посту директора его заменила Елена Адамович. До этого она была начальницей отдела образования, спорта и туризма Октябрьского района Гродно.

По данным hrodna.life, с должностей решили снять еще несколько директоров школ. Кроме того, было уволено с должностей более десятка завучей по воспитательной работе, которые в 2020 году поставили свои подписи «не за того» кандидата, пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Отследить выпускников, которые ставили апостиль на аттестаты, приказали Министерство образования и Департамент контроля качества образования. Сообщается, будто в Минских вузах некоторым выпускникам, которые хотели забрать документы, не отдавали на руки сертификаты централизованного тестирования.

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