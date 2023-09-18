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Сырский: На Бахмутском направлении три наиболее подготовленные бригады РФ полностью потеряли боеспособность

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  • 18.09.2023, 18:25
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Сырский: На Бахмутском направлении три наиболее подготовленные бригады РФ полностью потеряли боеспособность
Александр Сырский

В результате успешных действий ВСУ была пробита линия обороны.

В боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность три наиболее подготовленные и лучшие российские бригады. Об этом Military Media Center рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По словам Сырского, общая обстановка на востоке страны остается сложной. Российские войска не оставляют своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.

«Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти небольшие на первый взгляд населенные пункты были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки», — сказал Сырский.

Генерал отметил, что в результате успешных действий ВСУ была пробита линия обороны, которую российские войска пытались закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы. «В частности, в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей врага — 72-я отдельная мотострелковая бригада, 31-я и 83-я отдельные десантно-штурмовые бригады», — уточнил Сырский.

«Конечно, мы продолжаем движение вперед. Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий», — подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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