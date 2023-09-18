Tesla Cybertruck предзаказали около 2 миллионов человек 6 18.09.2023, 19:39

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В ближайшее время компания объявит дату начала поставок Cybertruck.

Tesla получила около 2 миллионов предзаказов на Cybertruck еще до запуска производства. Об этом сообщает Elektrek.

Хотя премьера автомобиля в 2019 году испытывала определенные проблемы и была раскритикована, ему все же удалось привлечь к себе много внимания. Илон Маск сообщил, что Tesla получила более 250 000 заказов на Cybertruck всего через неделю после презентации.

Даже во время пандемии магазины Tesla продолжали получать сотни заказов на Cybertruck еженедельно, а предварительные заказы помогали увеличить продажи других моделей Tesla. К 2021 году количество предварительных заказов на Cybertruck на краудсорсинге превысило 1 миллион единиц. Общее количество заказов после двух лет превысило 2 миллиона.

Эти заказы были сделаны, даже несмотря на то, что точную цену и конфигурации Cybertruck Tesla не раскрыла. Сейчас Tesla просит всего $100, чтобы «зарезервировать» Cybertruck, что намного ниже стоимости входа, чем предыдущие запуски Tesla. Однако даже при условии 20% заказов это быстро сделает Cybertruck одним из самых продаваемых пикапов в мире.

Также интересно отметить, что большинство потенциальных покупателей заинтересованы в двух- и трехмоторных версиях электрического пикапа. Ожидается, что Tesla в ближайшее время объявит дату начала поставок Cybertruck.

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