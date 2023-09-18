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Контрнаступательная операция ВСУ на Мелитопольском направлении продолжается

  • 18.09.2023, 19:44
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Контрнаступательная операция ВСУ на Мелитопольском направлении продолжается

На Бахмутском ВСУ продолжают штурмовые действия.

В течение 18 сентября произошло более 20 боевых столкновений, ВСУ продолжают ведение контрнаступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

«Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА типа «Shahed-136/131». В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены все 17 крылатых ракет и 18 из 24 ударных дронов. В общей сложности, в течение суток противник нанес 17 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам», - говорится в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области; Нововасиловка, Старая Гута, Горки, Павловка, Высокое, Поповка Сумской области и Одноробовка, Стрелечье, Волчанск, Озерное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берестового, Копанки, Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Новосадового Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили ряд атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Нанес авиационный удар в районе Бахмута Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Марково, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Калиново, Александрополь, Тоненькое, Северное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили около 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись такие населенные пункты как Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работиного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Отрадокаменка и Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Казацкое, Никольское и Томина Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.

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