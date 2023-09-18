В Великобритании судья использовал ИИ для судебных решений
- 18.09.2023, 20:11
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Судья обратился к ChatGPT.
Судья из Апелляционного суда Великобритании, лорд-судья Бирс, признался, что использовал ChatGPT для написания судебных решений. Об этом сообщает The Register.
Он обратился к искусственному интеллекту, чтобы создать абзац для судебных документов по делу о праве интеллектуальной собственности. Судья признал потенциал таких инструментов, заявив, что использовал их в своей работе.
Это первый случай, когда британский судья признает использование генеративного искусственного интеллекта в своих судебных решениях. Однако использование ChatGPT имеет свои противоречия, поскольку программное обеспечение может содержать ошибки.
Судья Бирс заявил, что сам отвечает за свои судебные решения и не пытается возложить ответственность на кого-либо другого, заявив, что он лично избрал и использовал этот инструмент.