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В Великобритании судья использовал ИИ для судебных решений

  • 18.09.2023, 20:11
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В Великобритании судья использовал ИИ для судебных решений

Судья обратился к ChatGPT.

Судья из Апелляционного суда Великобритании, лорд-судья Бирс, признался, что использовал ChatGPT для написания судебных решений. Об этом сообщает The Register.

Он обратился к искусственному интеллекту, чтобы создать абзац для судебных документов по делу о праве интеллектуальной собственности. Судья признал потенциал таких инструментов, заявив, что использовал их в своей работе.

Это первый случай, когда британский судья признает использование генеративного искусственного интеллекта в своих судебных решениях. Однако использование ChatGPT имеет свои противоречия, поскольку программное обеспечение может содержать ошибки.

Судья Бирс заявил, что сам отвечает за свои судебные решения и не пытается возложить ответственность на кого-либо другого, заявив, что он лично избрал и использовал этот инструмент.

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