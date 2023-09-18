«Белавиа» запустила промо-рейсы по двум направлениям 3 18.09.2023, 22:38

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Билет в Баку — от 97 рублей в одну сторону.

«Белавиа» запустила тарифный бренд «Промо» на рейсы в Москву и Баку. Об этом сообщила 18 сентября пресс-служба национального авиаперевозчика.

Условия для рейсов в Москву и обратно:

цена билета — от 32 евро в одну сторону;

приобрести билеты можно только на сайте belavia.by (тариф «Промо» и скидка по промокодам не суммируются);

период полетов — с 18.09.2023 по 28.10.2023;

Условия для направления Минск-Баку-Минск:

цена билета в одну сторону: от 97 евро из Минска и 127 евро из Баку;

цена билетов туда и обратно — от 197 евро;

приобрести билет можно во всех пунктах продаж авиакомпании (тариф «Промо» и скидка по промокодам не суммируются);

период полетов — со 02.10.2023 по 30.03.2024;

«Количество мест ограничено», — предупредили в «Белавиа».

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