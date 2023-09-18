«Белавиа» запустила промо-рейсы по двум направлениям

«Белавиа» запустила промо-рейсы по двум направлениям3
- 18.09.2023, 22:38
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Билет в Баку — от 97 рублей в одну сторону.
«Белавиа» запустила тарифный бренд «Промо» на рейсы в Москву и Баку. Об этом сообщила 18 сентября пресс-служба национального авиаперевозчика.
Условия для рейсов в Москву и обратно:
цена билета — от 32 евро в одну сторону;
приобрести билеты можно только на сайте belavia.by (тариф «Промо» и скидка по промокодам не суммируются);
период полетов — с 18.09.2023 по 28.10.2023;
Условия для направления Минск-Баку-Минск:
цена билета в одну сторону: от 97 евро из Минска и 127 евро из Баку;
цена билетов туда и обратно — от 197 евро;
приобрести билет можно во всех пунктах продаж авиакомпании (тариф «Промо» и скидка по промокодам не суммируются);
период полетов — со 02.10.2023 по 30.03.2024;
«Количество мест ограничено», — предупредили в «Белавиа».