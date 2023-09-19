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Сегодня - День национального флага и герба «Погоня»

  • 19.09.2023, 9:35
Сегодня - День национального флага и герба «Погоня»

32 года назад они стали государственными символами Беларуси.

Сегодня - День государственного флага и герба. 19 сентября 1991 года - важнейшая дата в новейшей истории Беларуси. В этот день герб "Погоня" и бело-красно-белый флаг стали государственными символами нашего государства.

Их история насчитывает сотни лет.

Различные вариации герба "Погоня" встречаются с середины 10 века в истории многих народов, живших на южном и восточном берегах Балтийского моря - от Дании до Новгорода. Всадник с мечом присутствовал на печатях правителей бодричей и лютичей, а также князей Казимира Опольского и Александра Невского.

Первое письменное упоминание об использовании "Погони" на территории Беларуси встречается в литовских хрониках в 1278 году и связано с князем Наримонтом. Густынская летопись говорит о возникновении герба во времена великого князя Витеня (1294-1316). Первое визуальное изображение "Погони" встречается на печати "короля Литвы и Руси" Гедимина (1316-1341). Герб присутствует и на печати полоцкого князя Глеба, датированной 1330 годом. Была "Погоня" и на печати великого князя литовского Ольгерда, которой он скрепил договор с польским королем Казимиром в 1366 году.

Самые ранние сведения о бело-красно-белом флаге также относятся к Средневековью. Первым документальным свидетельством его использования считается картина немецкого художника Ганса Крелла 1524 года, посвященная Битве под Оршей. Также бело-красно-белый флаг хорошо виден на картине фламандского художника Питера Снайерса 1619 года, посвященной под Кирхгольмом.

Белорусские исследователи братья Иван и Антон Луцкевичи нашли в одном из аль-китабов сведения о татарской коннице, которая принимала участие в Грюнвальдской битве под бело-красно-белым флагом Витовта Великого с нашитыми на него полумесяцем и звездой. Именно из-за принадлежности полотнища выдающемуся великому князю они начали активно пропагандировать его как исторический флаг белорусов.

Бело-красно-белая символика использовалась участниками национально-освободительного движения XIX - начала ХХ веков. В 1909-1912 годах ленты этих цветов применялись студентами-белорусами в Санкт-Петербурге. В 1916 году знаемся в виде бело-красно-белого полотнища имела организация "Связь независимой Беларуси", которой руководил Вацлав Ластовский.

В 1918 году была объявлена Белорусская Народная Республика, где герб «Погоня» стал главным символом нового государства наравне с бело-красно-белым флагом.

19 сентября 1991 года Верховный Совет БССР принял Закон «О названии Белорусской ССР», в соответствии с которым она стала называться «Республика Беларусь», а государственными символами Республики Беларусь стали бело-красно-белый флаг и Герб Погоня.

За утверждение «Погони», как государственного герба Республики Беларусь проголосовало 204 депутата, 25 воздержалось и никто не проголосовал против.

Главными лоббистами новой символики были партия Белорусский Народный Фронт и постоянная комиссия по образованию, культуре и сохранению исторического наследия, во главе которой был белорусский поэт Нил Гилевич.

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