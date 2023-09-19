ГАИ получила новую инструкцию по изъятию водительских прав у белорусов 1 19.09.2023, 11:22

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В каких случаях это будут делать?

ГАИ предписано изымать права во всех случаях, когда предусмотрена такая санкция. Вероятно, причина — увеличение количества ДТП со смертельным исходом по сравнению с предыдущими годами.

Многие статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регулирующие ответственность водителей за нарушения правил дорожного движения, оставляют инспекторам пространство для самостоятельного принятия решения — изымать права или не изымать и ограничиться штрафом.

Как информируют «Нашу Ниву» сотрудники милиции, с недавнего времени инспекторам ГАИ доведено изымать права во всех случаях, когда КоАП это позволяет.

Причина якобы в том, что в стране выросло количество ДТП со смертельным исходом, а также количество нарушений (что, возможно, объясняется увеличением профилактических мероприятий).

Согласно Концепции обеспечения безопасности дорожного движения максимальная годовая смертность на дорогах, к которой стремится ГАИ, — 450 смертей в год. В 2022-м на дорогах погибли 466 человек.

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