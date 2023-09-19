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«Мне хочется не писать, не говорить, а кричать, кричать во все горло»

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  • 19.09.2023, 11:30
  • 1,842
«Мне хочется не писать, не говорить, а кричать, кричать во все горло»
иллюстративное фото

Мама одиннадцатиклассника рассказала, как ее сына отправили смотреть на суд над уклонистом.

В белорусских школах новая практика. Старшеклассников отправляют смотреть на суды над уклонистами от армии. Об этом сайту Charter97.org рассказала мама одиннадцатиклассника из Минска:

— Мне хочется не писать, не говорить, а кричать, кричать во все горло, чтобы нас, жителей Беларуси, наконец услышали политики из Европы. Чтобы помогли нам выбраться из этой пропасти, в которую мы несемся, и такими темпами догоним и перегоним Северную Корею.

Сегодня мой сын-одиннадцатиклассник вернулся домой грустным. Взглянула на него и спрашиваю, неужели он какую-то плохую оценку успел схватить. Начинаю с речи, что оценки не имеют значения, только знания.

А он обнял меня и говорит: «Нет, мама, не оценку». И обнимает еще сильнее. А после через определенную паузу выговаривает: «Мама, ты только не волнуйся, но я сегодня был в суде, не я один, все ребята нашего 11-го класса». На классном часу учительница девушек отпустила домой, а ребята поехали вместе с ней в суд.

Там за решеткой увидели совсем «зеленого» молодого человека в клетке в наручниках. Мы были на судебном процессе так называемого «уклониста» от армии.

«Мама, я очень боюсь, я прекрасно знаю, что сегодня схватить могут каждого, но мне так страшно, что я не смогу поступить, а меня заберут в армию. А, может, уже и не дадут поступать, а сразу отправят в армию и на чужую войну».

Читательница рассказывает, что после этих слов ее «облило потом»:

— В голове пролетело с десяток мыслей, и все с вопросом: что я могу сделать? Как могу защитить своего ребенка от психологического запугивания и обработки. Есть ли сегодня смысл идти на разговор с директрисой, учительницей, ведь это же они сами организовали. Безопасно ли сегодня сказать свое твердое «нет» в школе? Посоветовалась с мужем, решили написать. Может, объявление проблемы поможет найти выход, я думаю, что это происходит во всей стране, а не в отдельно взятой школе.

Сегодня наших детей завели на суд, а в следующий раз, наверное, повезут на экскурсию в колонию. И чтобы никакой гендерной дискриминации, девушек тоже!

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