Фейгин: Путина унизили в невероятном масштабе 1 19.09.2023, 12:30

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Марк Фейгин

Россия резко пошла вниз.

Российская Федерация от «солярных» теорий Дугина и его проекта о создании евразийской свехдержавы опустилась до уровня, когда российскому президенту приходится выпрашивать боеприпасы у нищей Северной Кореи.

Об этом заявил российский оппозиционер, журналист и правовед Марк Фейгин в интервью Наталье Влащенко.

«Не Северная Корея поднялась, а Россия пошла вниз. Это ее друзья теперь (Иран и КНДР), перед которыми так униженно и подобострастно нужно выпрашивать снарядики и боеприпасики, чтобы вести войну, которую в общем выиграть невозможно», – сказал эксперт.

По словам Фейгина, это унижение страны в невероятном масштабе, но россияне принимают это, более того, самоуговорами заставляют поверить себя в то, что контрнаступление ВСУ прекратилось и почти все украинские войска погибли, а техника разрушена.

«Но контрнаступление все продолжается и продолжается и на Востоке, и на Юге. И удары по Крыму будут продолжаться до того момента, пока РФ не прекратит войну, потому что это именно она вторглась и развязала все это», – подчеркнул Фейгин.

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