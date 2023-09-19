Самолеты отправили под Гродно разбрасывать «приманки» 19.09.2023, 12:39

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Не берите их.

В ближайшее время в небе вблизи Гродно и вообще по всей Гродненской области можно будет заметить самолеты. С них будут разбрасывать приманки для профилактики бешенства диких животных. Рекомендуется не брать их руками и не находиться в зоне полета, чтобы не получить травму.

Как рассказал «Вечерке» заместитель главного ветеринарного врача Гродно Дмитрий Гайда, запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным.

При случайном попадании содержимого капсулы на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-м раствором питьевой соды и обратиться в учреждение здравоохранения.

Как выглядят приманки

Приманка выглядит как брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 30 г., имеет специфический запах, в нее включена капсула с вакциной.

Самолеты, с которых разбрасывают приманки, будут летать на высоте 150-200 м со скоростью 150-180 км/ч, расстояние между параллельными линиями полетов самолета – 500 м.

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