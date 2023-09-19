ВСУ взяли опорную линию под Бахмутом, которая дает возможность окружить войска РФ 19.09.2023, 13:08

2,510

Замкомандира 3-й штурмовой бригады раскрыл подробности.

Закрепление передовых подразделений украинской армии на линии Андреевка - Клещеевка - это отправная точка, с которой уже можно более реально говорить о дальнейшем окружении Бахмута и расположенных в нем частей армии РФ.

Взятие этой линии дает огневой контроль над частью непосредственно города Бахмута: это опорная линия, которая очень важна для реализации дальнейших планов ВСУ по окружению российских войск.

Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель командира 3-й отдельный штурмовой бригады Максим Жорин.

В то же время он добавил: официальные сообщения об освобождении этих населенных пунктов не означают, что там прекратились бои. Сейчас идет борьба за сохранение полного контроля над ними.

«По моему личному мнению, в ближайшее время враг больше будет думать не о возвращении этих населенных пунктов, а о сдерживании нас и восстановлении собственных сил, обустройстве своей линии обороны. Враг точно будет максимально наносить поражение с помощью артиллерии, дронов, фабов, чтобы задержать наше продвижение», - подчеркнул Жорин.

В то же время пока россияне не заменят подразделения боеспособными и не поднимут морально-психологическое состояние личного состава, рано говорить о серьезных попытках контрнаступления ВС РФ.

«72-я мотострелковая бригада РФ полностью разбита, и в ближайшее время на фронте вряд ли мы ее увидим, потому что командование почти уничтожено. 31-я и 83-я десантно-штурмовые существенно потрепаны. Все пригодные силы типа «Эспаньолы» просто сбежали оттуда. Но все это на время. Как только они соберут раму, снова будут пробовать наступать», - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».