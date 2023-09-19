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«Никто не верит, что это его настоящий цвет»

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  • 19.09.2023, 13:31
  • 1,706
«Никто не верит, что это его настоящий цвет»

Гродненец нашел в деревне зеленого котенка.

При первой встрече с этим игривым малышом отказываешься верить своим глазам. Ведь к тебе выходит котенок зеленого цвета, пишет newgrodno.by.

«Зачем ты покрасил котенка? Именно такой вопрос мне задают все, кто впервые его увидел. Но ветеринары подтвердили, что это его натуральный цвет. Правда, в чем причина такого окраса, не пояснили. По их словам, кот полностью здоров и никаких отклонений нет», — рассказывает Сергей. Он недавно стал хозяином необычного котенка.

Узнал о нем Сергей случайно. Услышал от кого-то, что в деревне гродненского района кошка привела необычное потомство.

Причем, кошка простая, дворовая, рыжего цвета. А котята получись разные: один белый, второй  черный, а третий … зеленый.

Сам Сергей до этого момента был скорее собачником, чем кошатником. В семье у него уже много лет живет вельш-корги Тедди. Впрочем, уверен мужчина, животные подружатся. Корги, кстати, уже проявляет интерес к котенку.

Кроме окраса тот ничем не отличается от других котят. Любит покушать (а аппетит у малыша очень хороший), обожает играть и исследовать все закоулки комнаты.

«А еще он очень ласковый и нежный. Любит, когда его гладят, в ответ начинает очень громко мурчать. Я порой удивляюсь, как такой малыш может издавать такие звуки», — делится эмоциями Сергей.

Отметим еще раз: котенок полностью здоров. Нет, его никто не красил. И зелёный цвет шерсти у кота не смывается. А почему он получил такой окрас, выяснить пока не удалось.

На просторах интернета можно отыскать информацию, что котов с зеленым окрасом вокруг нас много. Такие оттенки помогают им маскироваться в траве при охоте. Почему мы их не видим? Оказывается, человеческий мозг работает избирательно и этот зеленый попросту «не замечает». А что тогда произошло с этим котенком? У него зеленый оттенок настолько ярко выражен, что мозг и глаза уже не могу его игнорировать. Поэтому это просто сенсация не только в Гродно, но и во всём мире!

Хочется верить, что зеленый цвет не доставит неудобств прежде всего самому котенку. Надеемся, малыш проживет долгую и счастливую жизнь в окружении любящих и заботливых хозяев.

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