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В России заканчивается популярное средство от инфаркта

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  • 19.09.2023, 13:57
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В России заканчивается популярное средство от инфаркта

Его уже нет в Москве, Московской области и трех крупных городах.

В российских аптеках заканчивается оригинальное лекарственное средство микардис, которое назначают при артериальной гипертензии, чтобы исключить риск инфаркта.

Микардиса уже нет в наличии в аптеках Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, а также Саратова, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аптечного онлайн-агрегатора «Мегаптека».

Также дефицит данного препарата подтвердили в региональной сети «Аптека 25» и федеральной «Ригле». В партнерских аптеках маркетплейса «Здравсити» число упаковок препарата микардис снижается с августа, рассказал его гендиректор Борис Попов.

Производитель препарата — немецкая Boehringer Ingelheim — еще в июле прошлого года уведомила, что прекращает ввоз в Россию микардиса и микардиса-плюс, отметил представитель Росздравнадзора. По его словам, остатки микардиса в стране сейчас составляют около 23 тыс. упаковок.

При этом в российском офисе Boehringer Ingelheim заявили, что компания остается в России и продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов во все регионы страны. Помимо микардиса, компания выпускает препарат для лечения рака легких гиотриф. По данным портала «Мегаптека», это средство также недоступно в некоторых городах России.

Микардис — оригинальный препарат последнего поколения с действующим веществом телмисартаном, говорит врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. По его словам, лекарство мягко действует на организм пациента и не вызывает побочных эффектов, защищая человека от инфаркта, инсульта и поражения почек.

На рынке есть дешевые аналоги микардиса — телминорм и лесартан, говорит генрдиректор DSM Group Сергей Шуляк. Но, как отмечает Ашимхин, при их назначении есть риск подбора неправильной дозировки.

Также у аналогов есть побочные эффекты, поэтому потребители предпочитали покупать оригинальный препарат, поясняет один из врачей. Некоторые люди опасаются проблем с переносимостью дженериков, добавляет Ашимхин.

По данным DSM Group, за первые семь месяцев 2023 года продажи микардиса даже при наличии дефицита составили более 291 млн руб. При этом его аналоги телминорм и лесартан за тот же период были проданы на суммы 1,6 млн и 38 млн руб.

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