Белорус о сервисе Geely: Через 10 дней получил не машину, а раскраску 1 19.09.2023, 15:24

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Дилер готов устранить недочеты за доплату.

Владелец Geely Coolray после почти трёх лет эксплуатации автомобиля заметил вздутие ЛКП. Отдал кроссовер на покраску по гарантии. Но вместо этого получил не машину, а... «раскраску»: на кузовных элементах появилась разнооттеночность. Клиент попросил перекрасить автомобиль качественно, на что дилер заявил: ремонт сделан в полном объёме, а метод плавного перехода они могут применить только на возмездной основе.

Журналисты av.by выслушали обе стороны, а также обратились за комментариями к юристу.

В сентябре 2020 года минчанин Андрей стал счастливым обладателем Geely Coolray. В начале июня при прохождении очередного ТО мужчина обратил внимание на вздутие лакокрасочного покрытия на передней левой двери и задней левой арке.

— Посмотрели, сказали, что сейчас не могут зафиксировать моё обращение, так как у них обязательство перед заводом-изготовителем: после фиксации обращения по гарантии в течение определённого срока выполнить ремонт. А они не в силах это сделать, у них вал обращений по гарантии на ЛКП, — вспоминает Андрей.

Специалисты предложили минчанину приехать на осмотр в следующем месяце и записаться на ремонт на август.

— Странно, незаконно, но ладно. Посетил их в июле. Осмотрели, сфотографировали. Отправили на завод. Там данный дефект признали гарантийным случаем. В августе отдал машину на ремонт и покраску. Но лучше бы я этого не делал! — не скрывая эмоций, рассказывает наш читатель.

Вместо пяти обещанных дней автомобиль красили десять. Но ещё больший шок испытал Андрей, когда приехал забирать свой автомобиль.

— Цвет покраски совсем не совпадает с оттенком других кузовных деталей автомобиля! Вместо светло-синего — тёмно-синий. Машина смотрится разноцветной! К тому же присутствовал дефект покраски передней двери.

После сделанных замечаний в дилерском центре собрали консилиум. С тем фактом, что машина выглядит плохо, согласились, но свою вину не признали. «Это завод при изготовлении не так покрасил», — передаёт Андрей слова, озвученные представителем дилера «Лакшери Моторс».

— Я отказался забирать машину. На следующий день мне перезвонили и сказали, что Coolray берут на повторный ремонт. Через неделю я приехал за автомобилем. Он стал выглядеть чуть лучше, но цвет всё равно кардинально отличался от изначального. Покрасили с переходом, однако он был сделан кусками, какими-то пятнами… Не машина, а разукрашка! При этом покрасили ещё заднюю левую дверь. Теперь надо перекрашивать почти всю левую сторону автомобиля.

Кроме некачественно проведённой покраски у Андрея есть и другие претензии к дилеру. К примеру, пластиковая защита задней арки не была закреплена, а полировка передней двери сделана с дефектом.

— Пока переполировывали, решил свою машину забрать. Уже три недели без неё был! Написал свои замечания в акте приёма-передачи и в заказ-наряде. Мастер сказал, что со мной обязательно свяжутся по моим замечаниям, но никто не связался. Я написал претензию и получил на неё ответ, больше похожий на отписку!

В ответе указано, что «ремонт был сделан качественно в полном объёме», а для «визуального устранения разнооттеночности рекомендуется применить метод плавного перехода». Правда, уже за деньги!

— Минуточку! Мою машину методом плавного перехода и покрасили. Так если цвет кардинально отличается от первоначального, то никакой метод не поможет! И получается, что они специально мне покрасили так плохо, чтобы я потом перекрасил хорошо, но уже за деньги? — недоумевает клиент. — Это гарантийный случай. Я вправе рассчитывать на адекватное выполнение работ и приведение ЛКП моего автомобиля в исходное состояние, по цвету в том числе.

Сейчас автовладелец написал письмо на завод-изготовитель «БЕЛДЖИ». И надеется добиться качественного гарантийного ремонта в полном объёме.

Дилер: «Для устранения разнотона было предложено окрасить все три элемента»

Для того чтобы услышать комментарий дилерского центра, мы направили его представителю ряд вопросов. А именно: почему вариант покраски методом плавного перехода возможен только на возмездной основе и не нарушает ли этот случай нормы о гарантийной ответственности дилера или завода-изготовителя?

Ответ публикуем без сокращений и изменений.

— Клиенту было предложено записаться на август в связи с загрузкой кузовного цеха на момент его обращения для уменьшения потенциального срока ремонта и ожидания заезда автомобиля в окрасочную камеру, — говорится в комментарии дилера. — Гарантийный ремонт был выполнен к 22.08.2023, клиента пригласили забрать автомобиль. На момент выдачи автомобиля клиент обозначил замечания по разнооттеночности окрашенной нами поверхности задней левой арки и не подвергавшейся перекраске двери задней левой. При этом клиенту обозначили наличие разноотеночности и пятнистости на элементах кузова, которые нами не окрашивались, в частности на крыле переднем левом (нижняя часть крыла светлее верхней части). Клиент с данным фактом согласился.

— Для устранения разнотона двери передней левой, двери задней левой и крыла заднего левого было предложено окрасить все три элемента, также клиент был предупреждён о том, что разнооттеночность двери передней левой и крыла переднего левого в нижней части после выполнения ремонта останется, разнооттеночность крыла заднего с бампером задним из-за разности материала окрашиваемых поверхностей (металл и пластик соответственно) была разъяснена клиенту, с чем он согласился. Также клиент был предупреждён о том, что перекрашенные элементы могут быть темнее элементов кузова, которые перекраске не подвергались.

— Считаем, что цвет автомобиля, который клиент принимает за «базовый», выбран им по принципу более светлых участков ЛКП для попытки обосновать свою претензию. Однако с тем фактом, что некоторые элементы кузова, которые перекраске не подвергались, имеют более светлые участки, он согласен, — полагают в дилерском центре.

Как отметили специалисты, стоимость покраски одного элемента автомобиля составляет 300 рублей. Всего необходимо окрасить два элемента — получается, 600 рублей должен заплатить автовладелец для устранения разнооттеночности.

Юрист: «Предложение продавца об устранении недостатков на возмездной основе является необоснованным»

Как в подобной ситуации вести себя хозяину Geely Coolray и есть ли у него законные основания требовать устранить недостатки окраски ЛКП? С этими вопросами мы обратились к Андрею Левченко, юристу, председателю правления общественного объединения по защите прав потребителей «Правовое решение».

— В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» в случае реализации товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, потребитель вправе по своему выбору потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара, что в данной ситуации потребитель и сделал. Однако, по мнению потребителя, недостаток устранён не был, — комментирует специалист.

— В соответствии с п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 июня 2010 года № 4 «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о защите прав потребителей» при разрешении споров, связанных с ремонтом товара длительного пользования в течение гарантийного срока, необходимо руководствоваться главой 3 Закона «О защите прав потребителей», поскольку право на гарантийный ремонт вытекает из приобретения товара ненадлежащего качества. Договор на выполнение работы или оказание услуги по гарантийному ремонту в указанных случаях с потребителем не заключается.

— При возникновении между потребителем и продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем) спора о наличии недостатков товара и причинах их возникновения продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обязан провести экспертизу товара за свой счёт в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь. О месте и времени проведения экспертизы потребитель должен быть извещён в письменной форме.

Юрист подчёркивает, что стоимость экспертизы оплачивается продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем). Если в результате проведённой экспертизы товара установлено, что недостатки товара отсутствуют или возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения, транспортировки товара или действий третьих лиц либо непреодолимой силы, потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю, поставщику, представителю) расходы на проведение экспертизы, а также связанные с её проведением расходы на транспортировку товара. В данном случае продавцом экспертиза не проведена, что является нарушением законодательства о защите прав потребителей.

Потребитель вправе принять участие в проведении проверки качества и экспертизы товара лично или через своего представителя, оспорить заключение экспертизы товара в судебном порядке, а также при возникновении между потребителем и продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем) спора о наличии недостатков товара и причинах их возникновения провести экспертизу товара за свой счёт. Если в результате экспертизы товара, проведённой за счёт потребителя, установлено, что недостатки возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до момента его передачи, продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обязан возместить потребителю расходы на проведение экспертизы, а также связанные с её проведением расходы на транспортировку товара.

— В случае если экспертиза подтвердит наличие недостатков, предъявляемых потребителем, потребитель вправе по своему выбору предъявить требование о замене недоброкачественного товара товаром надлежащего качества или расторгнуть договор купли-продажи. Предложение продавца об устранении недостатков на возмездной основе при данных обстоятельствах является необоснованным и незаконным, — полагает юрист.

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