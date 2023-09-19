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На Кавказе нет секретов: экс-разведчик раскрыл «очевидные» вещи о состоянии Кадырова

  • 19.09.2023, 15:34
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На Кавказе нет секретов: экс-разведчик раскрыл «очевидные» вещи о состоянии Кадырова

Причина тяжелой болезни лежит на поверхности.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов подтвердил, что глава Чечни Рамзан Кадыров болен.

В интервью УНИАН Жирнов усомнился в онкологии Путина, но случай Кадырова «очевиден» для бывшего разведчика.

«Кадыровский случай – это самый легкий случай из всех. Про Путина и двойников и онкологию – это чаще всего спекуляции или догадки, более или менее обоснованные, с Кадыровым все проще, не надо догадываться – просто посмотреть его видео в тиктоке. Надо не иметь глаз и ушей, чтобы не понять, что с человеком происходит что-то ненормальное: за 6 месяцев увеличился в размере в два раза, распухло лицо. Невооруженным глазом видно, что у человека ненормальный цвет лица, ненормальное ожирение, речь бессвязная, он с большим трудом выговаривает слова. Совершенно любому понятно, что Кадыров болен», - сказал Жирнов.

Жирнов отметил, что у Кадырова есть доктор из Иордании и время от времени его возят лечить от наркозависимости на Ближний Восток. По словам бывшего разведчика, на Кавказе вообще нет секретов - если что-то происходит, то это очень-очень быстро расходится соцсетями и через ближайших родственников.

«Если в Российской Федерации где-то на Камчатке что-то делается – это до нас дойдет с большим трудом, потому что, несмотря на интернет, все-таки это очень далеко. А Чечня совсем близко. И там все «тик-токовые» и «инстаграмовые», и поэтому если что-то происходит, это очень-очень быстро расходится», - добавил Жирнов.

Бывший майор КГБ подчеркнул, что болезнь Кадырова заметна невооруженным глазом.

«Поэтому если говорят, что у Кадырова проблемы со здоровьем, что у него наркозависимость и его возят на принудительное лечение, что он куда-то ночью чуть ли не голый выходил гулять в состоянии наркотического опьянения по Грозному, и что его взяли ФСБ, посадили на какой-то федеральный борт и отвезли в Москву – я склонен доверять этим слухам. Потому что это просто видно невооруженным глазом», - сказал Жирнов.

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