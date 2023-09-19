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Минздрав рассказал о ситуации с заразным штаммом коронавируса «Пирола» в Беларуси

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  • 19.09.2023, 17:13
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Минздрав рассказал о ситуации с заразным штаммом коронавируса «Пирола» в Беларуси

В сентябре его появление зарегистрировали уже 15 стран.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Беларуси постоянно проводят молекулярно-генетический мониторинг распространения генетических вариантов коронавируса. Новый штамм «Пирола» на данный момент в Беларуси не зарегистрирован, сообщает пресс-служба Минздрава.

Впервые штамм «Пирола» обнаружен в конце июля 2023 года в Израиле. Этот вариант назван в честь кометы, вращающейся вокруг Солнца. В сентябре его появление зарегистрировали уже 15 стран, в том числе в Дании, Франции, Швеции и США. 

Новый штамм является более заразным по сравнению с предшественниками. Всемирная организация здравоохранения внесла новый вариант вируса в список тех, которые находятся под наблюдением из-за его способности уклоняться от иммунитета, приобретенного после заболевания другими штаммами коронавируса либо после вакцинации.

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