Минздрав рассказал о ситуации с заразным штаммом коронавируса «Пирола» в Беларуси 2 19.09.2023, 17:13

1,450

В сентябре его появление зарегистрировали уже 15 стран.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Беларуси постоянно проводят молекулярно-генетический мониторинг распространения генетических вариантов коронавируса. Новый штамм «Пирола» на данный момент в Беларуси не зарегистрирован, сообщает пресс-служба Минздрава.

Впервые штамм «Пирола» обнаружен в конце июля 2023 года в Израиле. Этот вариант назван в честь кометы, вращающейся вокруг Солнца. В сентябре его появление зарегистрировали уже 15 стран, в том числе в Дании, Франции, Швеции и США.

Новый штамм является более заразным по сравнению с предшественниками. Всемирная организация здравоохранения внесла новый вариант вируса в список тех, которые находятся под наблюдением из-за его способности уклоняться от иммунитета, приобретенного после заболевания другими штаммами коронавируса либо после вакцинации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».