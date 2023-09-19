«Главная опасность для белорусов исходит не от телефонных мошенников»4
- 19.09.2023, 17:57
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Кто главный виновник того, что белорусы берут кредиты?
Читатель сайта Charter97.org поделился своим мнением о телефонных мошенниках:
— Сейчас интернет-ресурсы пестрят новостями о проворных мошенниках, которые сначала заставляют доверчивых белорусов взять кредит на свое имя, а они эти деньги похищают.
И вот, читаю, один из банков решил этому как-то помешать. Теперь деньги будут доступны гражданину только через 24 часа, чтобы он мог спохватиться и отказаться, если тот кредит брал «под воздействием третьих лиц».
Здесь банк подразумевает, очевидно, мошенников. А если, простите за шутку, на клиента банка воздействует такое третье лицо, как рассерженная жена, что безостановочно пилит своего мужа за безденежье?
А если без шуток, то наиболее на людей влияет «третье лицо» под названием бедность. Ведь жить же хочется по-человечески, а с нашими зарплатами роскошествовать не приходится.
Наш читатель пишет, что главная опасность для белорусов исходит не от телефонных мошенников:
— Самые опасные для нас мошенники, это те, что захватили власть в 1994 году и до сих пор держатся за нее посиневшими пальцами.
Чтобы отказаться от ненужного кредита, достаточно написать заявление или даже просто позвонить. А чтобы отказаться от ненужной власти мошенников? Так мы в 2020 году миллионы заявлений написали своим участием в шествиях! Но, как я вижу, придется повторить. Надеюсь, ребята-калиновцы помогут…