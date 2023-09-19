Дания передаст Украине еще 45 танков 1 19.09.2023, 18:05

Речь идет о 15 модернизированных советских Т-72EA и 30 немецких Leopard 1.

Дания поставит Украине еще 45 танков. Речь идет о 15 модернизированных советских Т-72EA и 30 немецких Leopard 1, сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает TV2.

По его словам, Т-72ЕА — это «танки, к которым украинцы уже привыкли», поэтому их можно отправить сразу же, чтобы они как можно скорее поступили на вооружение ВСУ, тогда как для использования Leopard военным потребуется дополнительная подготовка.

Дания планирует купить эти танки в сотрудничестве с другими странами, потратив средства из пакета на 778 млн евро, о котором было заявлено на прошлой неделе.

В начале февраля Германия, Дания и Нидерланды договорились вместе поставить Украине около 100 танков Leopard 1, десять машин уже прибыли в страну.

При этом Германия, как и Дания, ищет способы получить больше танков для Украины. Так, в августе немецкий оборонный концерн Rheinmetall выкупил у Бельгии 50 Leopard 1, как минимум 30 из которых планируется отправить ВСУ. Кроме того, Германия предложила Греции передать свои 100 Leopard 1A5 Киеву, а взамен получить аналогичные, но модернизированные машины.

Также о дополнительных поставках вооружения для Украины во вторник объявила Норвегия. В частности, она передаст ВСУ порядка 50 гусеничных транспортеров M548, сообщил министр обороны Бьорн Арильд Грамм. По его словам, «это важно для обеспечения снабжения районов, где нет дорог». Например, M548 могут перевозить боеприпасы, продовольствие и воду находящимся в полевых условиях украинским войскам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».