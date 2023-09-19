ГПК Беларуси подтвердил закрытие Латвией пункта пропуска «Силене» 19.09.2023, 19:50

С 19 сентября.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили закрытие Латвией пункта пропуска «Силене» с 19 сентября 2023 года. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале ведомства.

В ГПК акцентировали внимание на том, что, согласно официальной информации Латвии, с 20 часов вторника, 19 сентября, функционирование пункта пропуска «Силене» («Урбаны» с белорусской стороны) будет «безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок».

В ведомстве заметили, что после закрытия названного пункта пропуска на границе с Латвией останется один функционирующий пограничный переход. Речь идет про «Патерниеки» («Григоровщина»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».