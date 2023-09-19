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ГПК Беларуси подтвердил закрытие Латвией пункта пропуска «Силене»

  • 19.09.2023, 19:50
ГПК Беларуси подтвердил закрытие Латвией пункта пропуска «Силене»

С 19 сентября.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили закрытие Латвией пункта пропуска «Силене» с 19 сентября 2023 года. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале ведомства.

В ГПК акцентировали внимание на том, что, согласно официальной информации Латвии, с 20 часов вторника, 19 сентября, функционирование пункта пропуска «Силене» («Урбаны» с белорусской стороны) будет «безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок».

В ведомстве заметили, что после закрытия названного пункта пропуска на границе с Латвией останется один функционирующий пограничный переход. Речь идет про «Патерниеки» («Григоровщина»).

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