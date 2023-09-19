Стало известно, какую помощь Германия передаст Украине 19.09.2023, 19:54

Сотни броневиков и не только.

Германия в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.

Об этом сообщает Минобороны Германии.

«Федеральное министерство обороны пообещало Украине дальнейший большой пакет поддержки на сумму около 400 миллионов евро. Поддержка предоставляется там, где она наиболее необходима», - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в августе Германия имела две пусковые установки для украинской ПВО Patriot с радаром слежения с фазированной решеткой для перехвата цели, а также соответствующие управляемые ракеты.

Германия также хочет в будущем усилить ПВО Украины, например, зенитными танками «Гепард» и IRIS-T.

Что Украина получила в новом пакете помощи

200 боевых бронированных машин MRAP;

50 надводных дронов;

десятки тысяч снарядов различных калибров;

480 ракет АТ2;

системы разминирования и прочее;

зимняя одежда, генераторы тепла и электроэнергии.

Обучение бойцов ВСУ

Генеральный инспектор Минобороны Германии Карстен Брейер заявил, что с начала нападения России на Украину в Германии прошли обучение почти 7000 украинских солдат.

Сейчас в Германии проходят обучение 900 военнослужащих украинских Вооруженных сил. Ожидается, что до конца года обучение пройдут 10 000 украинских солдат.

«Сейчас основное внимание уделяется подготовке управленческого персонала нижних тактических уровней, то есть командиров групп, командиров взводов и командиров рот», - говорится в сообщении.

Также продолжается подготовка пехотного батальона, а также различные курсы подготовки специалистов по инженерным и зенитным системам. В конце месяца украинские специалисты по техническому обслуживанию Leopard 1A5 впервые пройдут обучение в Германии.

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

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