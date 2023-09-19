Из брестского «Динамо» ушел главный тренер вместе со штабом 1 19.09.2023, 20:18

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Контракты расторгнуты «по соглашению сторон».

Из брестского «Динамо» ушел главный тренер вместе со штабом. Контракты с Александром Юревичем и его помощниками Сергеем Никифоренко, Вадимом Ласовским и Александром Володько расторгнуты «по соглашению сторон», сообщает во вторник клубная пресс-служба.

Юревич стал главным тренером динамовцев в апреле, уже после того, как команда неудачно стартовала в футбольном первенстве Беларуси. Сейчас она занимает 10-е место. За это время во всех турнирах «Динамо» сыграло 18 матчей: 7 побед, 2 ничьи и 9 поражений. В последнем поединке в чемпионате была домашняя ничья с «Нафтаном» (2:2).

Временно обязанности главного тренера исполняет Андрей Челмодеев, который ранее тренировал дублирующий состав.

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