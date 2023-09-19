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Германия и Франция предложили план интеграции Украины и Великобритании с ЕС

  • 19.09.2023, 20:23
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Германия и Франция предложили план интеграции Украины и Великобритании с ЕС

План позволит Лондону вернуться в общий рынок в обмен на взносы в общий бюджет.

В свете предстоящего расширения Европейского союза Франция и Германия предлагают создать четырехуровневую систему для стран, разделяющих европейские ценности. Она, в частности, позволит Великобритании вернуться в общий рынок в обмен на взносы в общий бюджет. Кроме того, такая система поможет интегрировать новых членов, которыми могут стать Украина, Молдова и балканские страны.

Министры по делам Европы из Парижа и Берлина, Лоран Бун и Анна Лурманн, на встрече с коллегами из ЕС должны во вторник представить свои предложения, разработанные 12 экспертами, сообщили Euronews. Их идеи могут лечь в основу инициированного Еврокомиссией процесса по анализу и пересмотру основных положений ЕС в свете предстоящего расширения. О начале подготовки к нему на прошлой неделе объявила председатель Урсула фон дер Ляйен.

Приема в союз, который сейчас состоит из 27 стран, ждут Украина и Молдова (в 2022 г. получили статус кандидатов в ЕС), а также балканские страны – Албания, Босния, Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория. Кроме того, Великобритания продолжает переговоры по различным аспектам взаимодействия с ЕС. Лидер лейбористской партии Кейр Стармер, который во вторник встречается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявил, что в случае победы его партии на выборах ее приоритетом будет договориться о «гораздо более хорошей [торговой] сделке» с ЕС.

Доклад Германии и Франции предлагает провести реформы институтов, договоров и бюджета ЕС. Последний необходимо увеличить, а также ввести новые процедуры голосования в Европейском совете (уже сейчас требование о единогласном принятии решений порождает проблемы), ужесточить требования по обеспечению верховенства права, полагают в Берлине и Париже.

Кроме того, стоит дифференцировать европейские страны с разным уровнем интегрированности с ЕС, разделив их на четыре группы, говорится в докладе. Первая будет состоять из ядра, в которое могут входить страны еврозоны и желающие примкнуть к блоку с общей валютой (сейчас в еврозону входят 20 из 27 стран ЕС), вторая – из всех стран союза, в третью войдут ассоциированные члены единого рынка, в последнюю – 44 (на данный момент) страны Европейского политического сообщества.

«Сейчас по геостратегическим причинам мы вынуждены думать о расширении ЕС, особенно о включении Украины, и это будет иметь последствия для институтов ЕС, проводимой политики, бюджета, – пояснил Euronews Оливье Коста, директор по исследованиям College of Europe и один из соавторов доклада. – Возможно, некоторые страны ЕС не хотят реализовывать ту или иную политику, и нужно позволить "коалиции желающих" двигаться вперед. Может даже сложиться такая ситуация, когда какие-то входящие в союз страны больше не будут заинтересованы в том, чтобы находиться в таком ЕС, или будут лучше себя чувствовать в другой группе».

Кроме того, если какие-то страны за пределами ЕС не хотят или не могут становиться полноправными членами, им достаточно быть ассоциированными членами, добавил Коста.

Таким ассоциированным членом, который не обязан стремиться к большей интеграции в рамках ЕС, может стать Великобритания, отмечает The Telegraph. «Базовым требованием будет приверженность общим принципам и ценностям ЕС, включая демократию и верховенство права», в этом случае страна сможет быть членом общего рынка, цитирует газета доклад. Членские взносы для ассоциированных стран будут ниже, но меньше будут и выгоды: например, они не получат доступ к фонду сельскохозяйственных субсидий. Такие страны также будут представлены в Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса.

«Потребуются тщательные переговоры, чтобы найти правильный баланс между более свободной формой интеграции и институциональным участием, обеспечив максимальные выгоды для полноценных членов ЕС», – говорится в докладе.

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