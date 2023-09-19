В Ереване люди штурмуют здание правительства 7 19.09.2023, 20:29

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Видеофакт.

В Ереване сегодня, 19 сентября, толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном.

Участники акции протеста скандируют призывы к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, который, по их мнению, «ничего не делает» на фоне боевых действий.

Позже полиция Армении начала применять спецсредства против протестующих, которые собрались у здания кабмина.

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