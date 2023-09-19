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Как выглядит и сколько стоит самая дешевая квартира в «Минск-Мире»

  • 19.09.2023, 20:44
Как выглядит и сколько стоит самая дешевая квартира в «Минск-Мире»

Фото.

Как выглядит самая дешевая квартира с ремонтом в жилом комплексе «Минск-Мир» показал Realt.by.

Итак, самое недорогое предложение этого месяца — студия с эргономичной планировкой. Квартира расположена на 4-ом этаже дома с видом на улицу М. Савицкого. Это дом — «Александрия», квартал «Африка».

Общая площадь жилья — 28,9 квадратных метров. В квартире выполнен ремонт в светлых тонах, что позволяет сразу заехать и жить в ней. Напольное покрытие — ламинат и плитка, стены оклеены обоями, потолки − натяжные, окна − панорамные ПВХ, входная дверь − металлическая. Санузел площадью 5 квадратов облицован плиткой, в нем установлена стеклянная душевая кабина.

Пространство студии эргономично зонировано посредством декоративного острова, тут выделены гостиная и кухонная зоны. При входе установлен большой встроенный шкаф.

Дом «Александрия» в квартале Африка, построен по каркасно-блочной технологии, состоит из 24-х этажей. Дом оснащен 3-мя бесшумными скоростными лифтами OTIS. Внизу − красивое и просторное лобби с двумя выходами — на улицу (к парковкам для автомобилей) и во двор. Предусмотрена стойка консьержа, туалетная комната с пеленальным столиком, пандус на главном входе. Установлены камеры видеонаблюдения.

В шаговой доступности − остановки общественного транспорта, станция метро «Ковальская Слобода» — 1000 метров, «Аэродромная» — 500 метров (откроется в 2024 году).

Квартира на Савицкого продается за 51,9 тысячи долларов (1796 долларов — за метр).

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