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«Эскадрон смерти»: прокурор запросил для Гаравского три года заключения

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  • 19.09.2023, 21:12
  • 2,386
«Эскадрон смерти»: прокурор запросил для Гаравского три года заключения
Юрий Гаравский

Из них два – условно.

В Швейцарии 19 сентября начали судить экс-бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского, который в 2019 году публично заявил о своей причастности к похищению оппозиционных политиков. Процесс начался в суде кантона Санкт-Галлен.

На процессе выступил прокурор. Он заявил, что на суде представлено достаточно доказательств виновности Гаравского в насильственном похищении оппозиционных белорусских политиков и просит суд наказать его тремя годами заключения, два из которых — условно, пишет «Весна».

При этом, по мнению прокурора, Гаравский не может быть экстрадирован в Беларусь. Напомним, Швейцария отказала ему в убежище.

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