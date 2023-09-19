«Когда вам стало понятно, что Захаренко собираются убить?» — «Когда Павличенко выстрелил в него»4
- 19.09.2023, 13:43
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Гаравский начал давать показания.
Бывший собровец Юрий Гаравский начал давать показания в суде кантона Санкт-Галлен в Швейцарии. Он под плотной охраной полиции. Гаравского обвиняют в причастности к исчезновениям в Беларуси известных политиков.
Как пишет «Новы час», Юрия Гаравского привезли в суд под охраной швейцарских спецслужб. Его охраняют очень плотно, подогнав бус буквально к двери суда. Сам Гаравский был в капюшоне, он скрывал лицо. Снимать в здании суда нельзя.
«Гаравский говорит очень тихо, выглядит подавленным, в суд он пришел с костылем. На вопрос судьи, как он себя чувствует, подсудимый ответил, что нормально», — передает корреспондент из суда.
Гаравский отказался отвечать на некоторые вопросы судьи. Судья спросил про СОБР и Дмитрия Павличенко и некоторых других командиров части.
— Каким образом вы познакомились с полковником Смирновым? — спросил судья.
— Я не буду отвечать на этот вопрос.
— Почему? Вы же говорили об этом во время предварительного следствия.
— Да. Но я просил прокурора не обнародовать эту информацию.
Поисковик выдает, что полковник Смирнов был руководителем воинской части 5525, а эта часть — 6-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск МВД Республики Беларусь.
На суде Гаравский рассказал о похищении и убийстве Юрия Захаренко:
— Когда, по приказу Павличенко мы положили Захаренко в багажник, я уже тогда хотел уехать.
— Знали ли вы, что этот человек — Захаренко? — спрашивает судья.
— На момент, когда я служил, Захаренко был министром МВД, конечно, я знал, кто это такой.
Гаравский рассказал, что Юрий Захаренко был застрелен со спины. Он добавил, что думал, что Захаренко просто завезут за город, и с ним «будет проводиться беседа», и не знал, куда его везут.
Судья спросил:
— Пистолет, которым был застрелен Захаренко, им проводятся в Беларуси расстрелы?
— Да.
— Откуда вы знаете? Вы уже держали его в руках?
Гаравский после паузы:
— Держал похожий.
— Когда вам стало понятно, что Захаренко собираются убить?
— Когда Павличенко выстрелил в него.
Далее Гаравский рассказал:
«Павличенко собрал всех утром и сказал, что едем задерживать одного или двух человек. Спросил: все готовы? Мы ответили: да.
Мы подъехали к сауне, сидели в двух машинах. Павличенко мне и Владимиру Бутько сказал пройтись и посмотреть, где и как мы будем осуществлять задержание.
Я и Панков достали из машины Гончара, положили на землю. Во время разбивания стекла я уже осмысливал всю тяжесть преступления. Я специально разбил ему (Гончару) нос, чтобы пошла кровь.
Бутько и Бородач задержали Красовского. После этого в машину сел водитель, машина была джип черного цвета.
Мы поехали в сторону Бегомля.
По дороге, когда мы выехали на кольцевую, мы остановились на парковке, Павличенко вышел из машины, через пять минут подошел и заглянул в машину другой мужчина. Он приказал: поднимите головы. И я услышал ответ этого мужчины: да, это он.
Павличенко сел в машину и мы поехали в Бегомль.
В Бегомле Павличенко сказал достать их из машины и положить рядом. После этого подошел Павличенко и выстрелил в спину обоим, по два выстрела сделал.
После минут через 5-10 сказал раздевать их, и когда я раздевал Гончара, то увидел, что у него на левой ноге нет большого пальца.
Я запустил руку в туфлю и достал специальную стельку. Мы сложили все вещи в одну кучу, пришел Балынин и забрал все вещи».
Гаравский утверждает, что тела Гончара и Красовского участники «эскадрона смерти» впоследствии закопали, а вещи сожгли, кроме обуви. «Ведь она долго горит», — сказал Павличенко.
Гаравский отказывается от предыдущих показаний, что пистолет был у него. Говорит судье, что это результат «плохого перевода».
Суд продолжается.
Прокуратура Швейцарии обвинила экс-бойца СОБР в причастности к насильственным исчезновениям. Оценивать подлинность его слов будут судья и два присяжных заседателя. Если они признают Гаравского виновным, это станет обвинительным приговором и для белорусского режима, считают юристы.