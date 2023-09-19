Британия передаст Украине еще десятки тысяч артснарядов в этом году 19.09.2023, 21:38

Об этом заявил министр обороны страны.

Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шэппс, сообщает The Guardian.

«Сегодня мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и заявили об увеличении военной поддержки, включая обещание предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла защитить себя», - отметил глава британского Минобороны после заседания в формате «Рамштайн».

Он также добавил, что в ближайшие месяцы его страна будет поддерживать Украину в приоритетных областях, среди которых противовоздушная оборона, возможности нанесения дальних ударов и тренировки солдат.

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