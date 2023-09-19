Милли: Украина освободила более половины оккупированных земель 19.09.2023, 22:01

Марк Милли

ВСУ продолжают сохранять стратегическую инициативу.

Украина продолжает добиваться прогресса в освобождении своей территории, на сегодня уже освобождены более 54% оккупированных россиянами земель.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии Марк Милли на пресс-конференции, которая состоялась по окончании заседания Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне (Германия) во вторник.

«Украина продолжает добиваться устойчивого прогресса в освобождении своей родины от российской оккупации. Сегодня Украина освободила более 54% оккупированной Россией Украины, и они продолжают сохранять стратегическую инициативу на сегодняшний день», - сказал Милли

Генерал заверил, что партнеры будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, «пока это необходимо для защиты ее суверенной территории».

«Это борьба Украины, это их история, их битва, Украина не просила никакую другую страну сражаться за них. Все, о чем они просят, это помощь, помощь с материалами и обучением. Мы все здесь, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла оставаться свободной, независимой и суверенной», - подчеркнул Милли.

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