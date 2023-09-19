Математики посчитали, сколько клеток содержится в организме человека 19.09.2023, 23:32

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Потрясающие цифры.

Исследователи из Института математики имени Макса Планка провели анализ более 1500 источников научной литературы. Они выяснили, что количество клеток исчисляется десятками триллионов.

На основе собранных данных исследователи смогли определить количество клеток в организме среднего мужчины весом 70 килограммов, женщины весом 60 килограммов и 10-летнего ребенка весом 32 килограмма.

Согласно их результатам, в организме среднего мужчины содержится около 36 триллионов клеток. У женщин это число составляет примерно 28 триллионов клеток, а у детей 10 лет — 17 триллионов клеток.

Исследователи выявили значительные закономерности, которые указывают на то, что как клеточная биомасса в любом логарифмическом классе размеров клеток, так и коэффициент вариации размера клеток, практически не зависят от размеров клеток.

Эти данные свидетельствуют о взаимосвязи между этими переменными и говорит о том, что все клетки в пределах данного логарифмического класса размеров вносят равный вклад в общую клеточную массу организма.

То есть, масса наименьших клеток, например, тромбоцитов, приблизительно равна массе клеток мышц — миоцитов. И это несмотря на то, что последние в миллионы раз больше, чем клетки крови.

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