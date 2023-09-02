Это цугцванг: Буданов указал на признаки стратегического поражения России 2.09.2023, 10:26

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Глава ГУР спрогнозировал, через сколько лет Москва отважится на реванш.

Россия сейчас идет по пути стратегического поражения в войне, которую сама же и развязала. Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) генерал-майор Кирилл Буданов в своем большом интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Нынешнее положение РФ в войне он охарактеризовал термином из шахмат - цугцванг.

«Что бы они не сделали - стратегическое поражение… Уже невозможно стратегическое поражение Украины. Это нереально. Давайте посмотрим на общеизвестные факты. Возьмем к примеру 21-й год: да, есть немного санкций, но это страна мира, которую все абсолютно без исключения боятся, (...) максимально мощная военная машина, развитая экономика, промышленность, на высшем уровне дипломатия… А оказалась мыльным пузырем, лопнула, а там пустота внутри. Посмотрите, что случилось сейчас: Россия - политический изгнанник, экономика у нее в очень хорошем состоянии, назовем это так. Военная машина оказалась чисто мыльным пузырем. Кто сейчас боится Россию? Да, несколько соседних стран с осторожностью смотрят, потому что Россия рядом… Они же развенчали миф о всем, уничтожили веру в российское оружие, оно подешевело», - заявил глава военной разведки Украины.

Примечательно, но Буданов уверен, что нынешняя война Украины с РФ не последняя. Он ожидает реванша со стороны Москвы как минимум через 10 лет.

И даже распад Российской Федерации не является гарантией, что новой агрессии не будет.

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