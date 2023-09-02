Российские войска бежали со стратегических высот возле Новопрокоповки 2.09.2023, 11:39

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Оккупанты отступили в низину и на еще одном участке Южного фронта.

ВСУ нанесли поражение войскам РФ, углубляя свой провыв к югу от села Работино на Запорожском фронте.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Александр Коваленко.

«Чудные дела творятся южнее Работино.

Так, в северо-восточном секторе села Новопрокоповка свою боеспособность потеряли подразделения российской 210 МСП, удерживавшие там господствующие высоты и бежали в село.

Ранее в районе село Ильченково подразделения 291 МСП так же были отведены в село.

Разумеется, отведены они были в связи с утратой боеспособности и что самое интересное, в районе Ильченково находится последняя в локации господствующая высота. Далее спад в низину.

Какая-то неожиданная волна утрат боеспособности у подразделений РОВ, или... вполне ожидаемая?

И немного пояснений.

Классическая утрата боеспособности подразделения, это когда потери достигают 30% от количества личного состава и техники. При УБ подразделение выводят из зона БД для восстановления. Но, еще в 2022 российского командование отказалось от порога в 30%, увеличив его до 60%», — написал военный эксперт.

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