Российские войска бежали со стратегических высот возле Новопрокоповки
- 2.09.2023, 11:39
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Оккупанты отступили в низину и на еще одном участке Южного фронта.
ВСУ нанесли поражение войскам РФ, углубляя свой провыв к югу от села Работино на Запорожском фронте.
Об этом сообщил украинский военный эксперт Александр Коваленко.
«Чудные дела творятся южнее Работино.
Так, в северо-восточном секторе села Новопрокоповка свою боеспособность потеряли подразделения российской 210 МСП, удерживавшие там господствующие высоты и бежали в село.
Ранее в районе село Ильченково подразделения 291 МСП так же были отведены в село.
Разумеется, отведены они были в связи с утратой боеспособности и что самое интересное, в районе Ильченково находится последняя в локации господствующая высота. Далее спад в низину.
Какая-то неожиданная волна утрат боеспособности у подразделений РОВ, или... вполне ожидаемая?
И немного пояснений.
Классическая утрата боеспособности подразделения, это когда потери достигают 30% от количества личного состава и техники. При УБ подразделение выводят из зона БД для восстановления. Но, еще в 2022 российского командование отказалось от порога в 30%, увеличив его до 60%», — написал военный эксперт.