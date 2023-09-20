Медведев обрушился на Пашиняна и его жену 20.09.2023, 4:16

Дмитрий Медведев

Он обвинил премьера Армении в «заигрывании с НАТО».

Бывший президент и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал в Telegram на обострение ситуации в Нагорном Карабахе, раскритиковав премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Однажды мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну, я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам». Впоследствии он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками», - написал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза России также «предрек» Пашиняну незавидное будущее. «Догадайтесь, какая судьба его ждет…» - заявил Медведев.

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