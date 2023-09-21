В Беларуси отрабатывать будут и платники 2 21.09.2023, 16:48

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Соответствующие изменения уже готовят.

Вопрос распределения выпускников средне специальных и высших учебных заведений обсудил Лукашенко с министром образования Андреем Иванцом на совещании 21 сентября.

Глава Минобра подчеркнул, что его ведомство контролирует вопросы обязательной отработки бюджетников. При этом отметил, что есть «единичные случаи», когда выпускники отказываются от распределения и возмещают стоимость обучения.

— Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать. Соответствующие изменения готовим для внесения изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании, — заявил министр.

Иванец напомнил, что выпускники дневной формы обучения на бюджете отрабатывают два года, целевики — не менее пяти лет. Лукашенко подчеркнул, что считает это недостаточным.

— Неприемлемо для страны, когда специалисты уезжают за рубеж, а мы так спокойно к этому относимся. ВУЗ закончил, два года отработал. Что такое два года?! Я считаю, что здесь должны действовать запретительные меры. (…) Ну, хотя бы полузапретительные. Допустим, пять лет. Правильно, целевик — не менее пяти лет. А, может быть, еще и ориентировать где то аккуратно, до семи лет. В противном случае не ходи в целевики, — сказал диктатор.

В распределении платников Лукашенко тоже не видит никаких противоречий. По его мнению, белорусское высшее образование стоит дороже, чем платят студенты.

Министр Иванец подтвердил: «сегодня у нас платник возмещает не более, чем 50−70% стоимости своего обучения»

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