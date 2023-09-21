Невзоров: Русских «миротворцев» в Карабахе расстреляли для забавы

Невзоров: Русских «миротворцев» в Карабахе расстреляли для забавы8
- 21.09.2023, 17:10
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Чтобы знали свое место.
Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал последние события в Нагорном Карабахе:
— Как бы то ни было, но командование русских «миротворцев» в Карабахе расстреляли, как куропаток. Причем, трупировали замкомандующего «миротворческого» контингента без всякой необходимости, просто для забавы. Как и сопровождавших его офицеров.
На тот момент уже было понятно, что русские «миротворцы» никаким «миротворчеством» заниматься даже не собираются.
Расстрел был совершен исключительно для того, чтобы РМК «знали свое место и впредь».
«Двухдневная война» стала отличным уроком для всех.
В частности, стало ясно, что никакого «мира» РМК обеспечить не в состоянии.
И дело даже не в том, что он подчиняется не уставам ООН, а произволу Кремля.
Он просто не способен ни на что и является бессильным нахлебником.