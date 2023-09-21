Невзоров: Русских «миротворцев» в Карабахе расстреляли для забавы 8 21.09.2023, 17:10

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Александр Невзоров

Чтобы знали свое место.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал последние события в Нагорном Карабахе:

— Как бы то ни было, но командование русских «миротворцев» в Карабахе расстреляли, как куропаток. Причем, трупировали замкомандующего «миротворческого» контингента без всякой необходимости, просто для забавы. Как и сопровождавших его офицеров.

На тот момент уже было понятно, что русские «миротворцы» никаким «миротворчеством» заниматься даже не собираются.

Расстрел был совершен исключительно для того, чтобы РМК «знали свое место и впредь».

«Двухдневная война» стала отличным уроком для всех.

В частности, стало ясно, что никакого «мира» РМК обеспечить не в состоянии.

И дело даже не в том, что он подчиняется не уставам ООН, а произволу Кремля.

Он просто не способен ни на что и является бессильным нахлебником.

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