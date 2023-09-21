«Дали 400 «кусков» каждому за победу» 1 21.09.2023, 18:18

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Одноклубник белорусского хоккеиста рассказал, что получила сборная РФ за победу на ЧМ в Минске.

Российский хоккеист «Калгари» из НХЛ Никита Задоров в интервью Юрию Дудю рассказал, как премировали сборную России после победы на чемпионате мира 2014 года в Минске, передает «Зеркало».

— После Олимпиады в Сочи, когда ребята проиграли финнам (Россия уступила в четвертьфинале. — Прим. ред.), они поехали в Минск на чемпионат мира — там нужно было реабилитироваться для Путина. Они выиграли ЧМ. Саша Овечкин попросил «Мерседесы», им дали «Мерседесы» и еще по 400 тысяч долларов. Каждому дали по карте и сказали: «У тебя есть два дня, чтобы снять деньги наличными». Все поехали в банк, какой-то левый кремлевский. Дали 400 «кусков» каждому за победу на чемпионате мира, на который канадцы привезли 18-ю команду, — заявил Задоров, осудивший войну в Украине.

Отметим, что одноклубником Никиты летом этого года в результате обмена стал белорус Егор Шарангович, выступавший ранее за «Нью-Джерси».

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