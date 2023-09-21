Российская делегация во главе с Лавровым привезла с саммита в Индии холеру 4 21.09.2023, 18:21

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Дипломаты вернулись с мероприятия 11 сентября.

Член делегации Министерства иностранных дел России заразился холерой во время саммита G20 («Большой двадцатки») в Индии, пишет Baza. Дипломаты во главе с министром Сергеем Лавровым вернулись с мероприятия 11 сентября на самолетах Ил-96.

По приезде пассажиры сдали анализы, и у одного из них выявили холеру. По данным телеграм-канала, мужчину положили в инфекционную больницу, он чувствует себя хорошо.

Источник утверждает, что зараженный дипломат находился на одном борту с журналистами пула МИД, а Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова летели на другом самолете. Однако не исключено, что они контактировали с заболевшим во время саммита G-20.

Сейчас Лавров находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Ожидается, что там министр проведет около 20 двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В связи с инцидентом журналистов пула отправили на карантин. Причем 17 сентября часть из них принудительно госпитализировали, утверждает собеседник. Так, журналистов, у которых не было симптомов холеры, поместили в инфекционную больницу, несмотря на отрицательные анализы. Там их держат на «строгом» режиме, не пуская на прогулки и запрещая свидания с родными.

Холера — острая диарейная инфекция. Ее возбудитель может попасть в организм с зараженными пищей или водой. Бактерии поражают слизистую оболочку кишечника, нарушая работу пищеварительного тракта. При отсутствии лечения болезнь может привести к обезвоживанию, появлению судорожного синдрома и смерти в течение нескольких часов.

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