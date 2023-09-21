Медсестру из Волковыска судят по восьми статьям 21.09.2023, 18:34

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Александра Каско

В феврале она вернулась из Польши.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении девушки из Волковыска, которую обвиняют в «экстремистских» преступлениях по восьми статьям. По всей видимости, речь идет об Александре Каско, которую задержали в феврале после возвращения из Польши, сообщает телеграм-канал «Суды и задержания. Гродно и область».

По версии прокуратуры, волковысчанка «распространяла информацию относительно планирования, организации, подготовки и совершения посягательств на основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь», а также была администратором «деструктивных Telegram-каналов», где «разжигала рознь, оскорбляла чиновников и силовиков и клеветала на Лукашенко».

Ей предъявили обвинение по восьми статьям:

разжигание вражды (ч. 3 ст. 130 УК);

создание экстремистского формирования (ч.ч. 1,2 ст. 361−1);

незаконные действия в отношении персональных данных (ч. 3 ст. 203−1 УК);

содействие экстремистской деятельности (ч. 1,2 ст. 361−4 УК);

клевета на Лукашенко (ч. 2 ст. 367 УК);

оскорбление Лукашенко (ч.ч. 1,2 ст. 368 УК);

оскорбление представителя власти (ст. 369 УК);

оскорбление судьи (ст. 391 УК).

По данным телеграм-канала, речь идет о 31-летней Александре Каско, которую в феврале нынешнего года задержали на следующий день после возвращения в Беларусь из Польши.

Напомним, 10 февраля суд Волковысского района приговорил ее к 10 суткам административного ареста по ч. 2 ст. 19.11 КоАП РБ (Распространение, изготовление, хранение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность), однако после этого девушка не вышла на свободу.

Как сообщает MAYDAY, еще до отъезда из Беларуси Александра неоднократно подвергалась административному преследованию. В последний раз ее помещали в ИВС в феврале 2021 года. Из-за прессинга Каско пришлось уйти с работы — она работала медсестрой в Волковысской центральной районной больнице — и покинуть страну.

12 сентября КГБ включил девушку в «террористический список».

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