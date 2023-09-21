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«Все говорили, что обвинения развалятся и он пойдет домой»

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  • 21.09.2023, 18:59
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«Все говорили, что обвинения развалятся и он пойдет домой»
Павел Харитонов

Предпринимателю из Минска дали пять лет за донат в $20.

Минский городской суд приговорил предпринимателя Павла Харитонова к пяти годам колонии за «финансирование экстремистской деятельности». Приговор вынесли еще в январе, но о решении суда стало известно только сейчас, сообщает правозащитный центр «Весна».

О суде над 45-летним индивидуальным предпринимателем Павлом Харитоновым рассказал его бывший сокамерник. По его словам, минчанина осудили за один донат на сумму 20 долларов в некую инициативу, которую в дальнейшем признали «экстремистским формированием».

Предположительно, речь идет о помощи пострадавшим от репрессий, а пожертвование было сделано в 2021 году, когда платформа еще не была признана «экстремистским формированием».

— Все сокамерники, в том числе политзаключенный адвокат Александр Данилевич, говорили Павлу, что его обвинения развалятся и он пойдет домой. Потому что та организация, в которую он сделал донат, не была признана «экстремистским формированием» на момент пересчета, — рассказал собеседник.

Тем не менее суд признал мужчину виновным в «финансировании экстремистской деятельности» (ст. 361−2 УК) и назначил пять лет колонии. 28 апреля Верховный суд оставил приговор в силе, политзаключенного этапировали в колонию. Правозащитники выясняют, куда именно.

На воле у Павла Харитонова остались дети.

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