Сбер Банк предупредил белорусов о новой схеме мошенничества 2 21.09.2023, 22:04

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На такую уловку сложно будет не «клюнуть».

В Беларуси набирает популярность новый вид мошенничества: киберпреступники подделывают голоса близких родственников потенциальных жертв. Для этого они используют специальную компьютерную технологию, которая создает дипфейки, предупредила 21 сентября пресс-служба Сбер Банка.

На этот раз мошенники пошли еще дальше: теперь они не просто сотрудники банка или милиционеры, сегодня они ищут индивидуальный подход к каждому «клиенту» и могут звонить с белорусских номеров.

С помощью поисковых систем, социальных сетей, различных баз данных злоумышленники узнают состав семьи, круг общения, место работы, внимательно изучают комментарии на страницах аккаунтов тех, кого планируют обмануть.

Затем связываются с тем, кто якобы будет обращаться за помощью. Здесь уже может быть разыгран любой диалог, главное — получить образец голоса. Затем мошенники звонят потенциальной жертве, говорят голосом родственника и рассказывают вымышленную историю — как правило, связанную с какой-то бедой или катастрофой, выход из которой, конечно, есть, но нужно перечислить определенную сумму денег на определенный счет.

— Каждый день к нам обращаются клиенты с просьбой вернуть деньги, которые они перевели мошенникам, однако сделать это невозможно. Те, кто разбирается в технологиях мошенничества, без труда подделают не только голос, но и другие личные данные. Сложившейся судебной практики по «дипфейкам» пока не существует, — отметил директор Департамента по кибербезопасности Сбер Банка Олег Галкин.

Рекомендации «Сбер Банка» о том, как не стать жертвой мошенников:

Поделитесь информацией о новом виде мошенничества с близкими. Лично. Не по телефону и не в интернете.

Придумайте кодовые слова на такой случай.

Если у вас случился такой звонок, сохраняйте спокойствие и рассудок.

Подумайте, как вы можете подтвердить или опровергнуть полученную информацию.

Действуйте рационально.

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