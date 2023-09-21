Зеленский встретился с Байденом 21.09.2023, 22:54

1,340

Первые подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября встретился в Вашингтоне с американским лидером Джо Байденом.

Что известно о первых деталях встречи Зеленского и Байдена - в материале РБК-Украина ниже.

Зеленский для встречи с американским лидером прибыл в Белый дом. Там они проведут переговоры.

Перед зданием Белого дома Байден вместе со своей супругой Джилл встретил Владимира и Елену Зеленских. После чего они пожали друг другу руки, сделали несколько совместных фотографий и направились в президентскую резиденцию.

Ожидается, что после переговоров на совместной пресс-конференции Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, противотанковые средства, артиллерия, боеприпасы и больше кассетных снарядов DPICM.

Ожидание от переговоров Байдена и Зеленского

Как сообщалось, президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме. Стороны обсудят широкий спектр вопросов от гарантий безопасности, военной помощи до финансовой поддержки Украины.

Также в Белом доме заявили, что Байден хочет лично услышать от Зеленского личную оценку развития событий на фронте и прогресс контрнаступления ВСУ.

Отметим, что это уже третья встреча лидеров США и Украины за 2023 год. Перед этим лидеры встречались на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле.

Также СМИ узнали, что Байден объявит новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 325 миллионов долларов в день встречи с Зеленским.

Ожидается, что пакет будет включать второй транш кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой гаубицы, а также новые виды вооружений. При этом в Reuters писало, что дальнобойные ракеты ATACMS в список не войдут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».