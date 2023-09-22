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Генпрокурору Шведу не понравилось, что белорусские дети изучают английский язык

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  • 22.09.2023, 10:28
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Генпрокурору Шведу не понравилось, что белорусские дети изучают английский язык
Андрей Швед

Также его возмутило изучение деятельности польской Армии Крайовой.

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возмутился количеством английского языка в школах, а также факультативом. Сюжет об этом был показан в эфире гостелеканала СТВ.

«По ряду классов количество часов на изучение английского языка больше в совокупности, чем на изучение белорусского и русского языков. Мы готовим рабочую силу для Запада? А у нас вот 3-й класс английский язык гораздо больше, чем в совокупности русский и белорусский, тогда возникает вопрос с точки зрения подходов по организации учебного процесса», — заявил Швед.

Его возмущение вызвал также факультатив «Защитники белорусской земли», в рамках которого рассматривается деятельность польской Армии Крайовой.

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