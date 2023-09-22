«Они его ненавидят»: в окружении Путина зреет новый мятеж 6 22.09.2023, 14:00

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Леонид Гозман

Главу РФ презирают за слабость и трусость.

Легитимность Путина в восприятии его окружения – это легитимность «крестного отца», который управляет преступной группировкой, рассказал в интервью «МО» политик Леонид Гозман.

«Но крестный отец это не синекура, это работа. Он должен работать, каждый день, – снимать конфликты, договариваться. Владимир Владимирович с этой работой справляется все хуже и хуже. Это видят его коллеги по верхнему этажу. Он должен доказывать им, что еще силен. Когда был путч Пригожина, Путин опозорился. Было видно, что его никто не защищает, силы за ним нет. Он струсил, сбежал из Москвы. Он был неадекватен - вышло его поздравление с Днем молодежи, когда Пригожин уже взял Ростов-на-Дону. И он проявил слабость и трусость после того, как Пригожин отказался от своего плана. Путин не осмелился его наказать, а принял в Кремле».

Пригожин «проложил лыжню» для будущих мятежей, считает Гозман.

«Все военные увидели, как легко это сделать. Думаю, они хотят заменить Путина, они его ненавидят. Если бы он взял Киев за три дня, его бы поддерживали. А он опозорился – его приказы не выполняются, все что он обещает, не делается».

Тем не менее, организовать новый мятеж людям из окружения Путина будет очень непросто, говорит политик.

«Когда граф Пален решил заставить императора Павла I отречься, или убить его – он мог собрать нескольких соратников, поставить адъютанта у двери – и они совершенно спокойно могли поговорить между собой. Сейчас у товарищей, которые могут это сделать, везде понатыкана прослушка. Как им договориться? Может генералы и хотели бы это сделать, но где им говорить? И все понимают, что старый боевой товарищ сразу после разговора может побежать доносить».

«Очень сложно организовать такой заговор, но в какой-то момент он все равно состоится. Триггером будет поражение на фронте», — резюмировал Гозман.

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