В центре Минска продается необычная квартиру в сталинке: цена поражает 1 22.09.2023, 20:06

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Она двухэтажная и с террасой.

Хотите посмотреть на очередной интересный объект недвижимости? Тогда ловите: в центре Минска, рядышком с парком Горького, продается двухэтажная квартира в сталинке (высокие потолки, естественно, прилагаются, а вместе с ними даже выход на террасу), пишет «Онлайнер».

Особенность этого дома в том, что там располагается всего 4 квартиры. Так что переживать насчет забитой парковки и постоянного шума, скорее всего, не придется.

Объект недвижимости занимает 156 «квадратов». На первом этаже находится просторная гостиная — почти 42 кв. м — у кого-то вся жилплощадь таких размеров! Еще здесь есть кухня (кажется, даже с выходом на террасу), гостевая комната, кабинет и гостевой санузел.

На мансардном этаже находится хозяйская спальня, детская, еще один санузел, встроенные шкафы и подсобка.

По заверениям собственников, в квартире сделан дизайнерский ремонт в неоклассическом стиле (молдинги и люстры как бы намекают). В отделке использовались натуральные материалы, например, на полу уложен массив дуба, а вся встроенная мебель на первом этаже — из массива ясеня. В санузлах — мрамор и плитка, на 1-м этаже — чугунная ванная. Еще из фишек — в гостиной установлен биокамин, украшенный плиткой ручной работы.

Жилье оборудовано системой «умный дом»: с помощью смартфона можно управлять шторами, выключателями, датчиками протечки воды и света. Еще в квартире есть приточно-вытяжная вентиляция, кондиционеры, система видеонаблюдения и даже собственный газовый котел.

А теперь к самому главному: что по цене? Чтобы стать владельцем такой квартиры, придется серьезно раскошелиться, ведь стоит она $680 000 по курсу.

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