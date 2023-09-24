Сигнал России: НАТО впервые отработало применение пятой статьи Альянса 1 24.09.2023, 10:40

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Сценарий был применен прибрежных регионах Эстонии и Латвии.

Страны Североатлантического Альянса впервые провели учения, которые затронули сценарии действий при применении пятой статьи Договора. Речь идет о коллективной обороне – нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Это произошло в рамках Northern Coasts 2023 – крупных военно-морских учений под руководством Германии в прибрежных регионах Эстонии и Латвии. Об этом сообщила пресс-служба военного блока на официальном сайте 23 сентября.

Указанные учения проводятся ежегодно, начиная с 2007-го. В этом году 14 стран-членов НАТО и страна-партнер Швеция участвовали в реалистичных учениях в режиме реального времени, отрабатывая сложные задачи тактического уровня.

Для Northern Coasts 2023 было использовано около 30 военно-морских кораблей и более 15 самолетов, примерно 3200 военных.

«Впервые в истории задействован сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей пять – принципом коллективной обороны при нападении на члена Альянса», – заявила пресс-служба.

Участие в учениях брали силы ВМС ФРГ, США, Польши, стран Балтии, Финляндии, Дании, Франции, Нидерландов, Италии, Бельгии, Швеции, Канады.

В начале сентября, перед стартом Northern Coasts 2023, главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак анонсировал, что военные впервые будут отрабатывать, как реагировать на потенциальное российское нападение.

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: не во время нашей вахты. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», – сказал он 1 сентября, общаясь со СМИ. Напомним, что учения стартовали 9 сентября.

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