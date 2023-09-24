Появились новые спутниковые снимки разгромленного штаба Черноморского флота РФ 1 24.09.2023, 11:35

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Фото: Planet Labs

Масштабные разрушения видны из космоса.

Появились спутниковые фотографии пораженного Силами обороны штаба Черноморского флота российских захватчиков во временно оккупированном Севастополе в Крыму, фотографии Planet Labs публикует российская служба «Радио Свобода» и Sky News.

На первом фото виден дым от штаба, на последующих четко видны места попадания ракет в здание оккупантов.

Вчера появилось видео с прилетом одной из ракет: на кадрах из штаба уже идет дым, то есть ударов точно было несколько.

Более подробно сам штаб до и после попадания:

Еще подробнее, видны разрушения:

Днем 22 сентября в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

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