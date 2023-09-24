«Нам продали информацию из Google» 1 24.09.2023, 21:39

2,818

25 белорусов подали в суд на курсы с инстаграмщицей — чем все закончилось.

В Instagram все только и делают, что живут красиво. Вам тоже так можно: специально обученные люди придумывают и продают курсы, как освоить новую профессию и увеличить доход. А если учеба не понравилась? Практически целый курс потенциальных таргетологов недавно проверил, что будет, если пойти с этим в суд, пишет Onliner.

«Казалось, блогеры плохого не посоветуют»

Ольга (имя изменено по просьбе героини) была среди тех, кто купил курсы по таргету, которые в итоге привели ее в суд. Девушка говорит, что заметила у известных блогеров таргетолога, которая должна была участвовать в обучении. И тоже решила записаться.

Та самая таргетолог была с десятками тысяч подписчиков в Instagram и, как она сама указывала, обучила более чем 150 человек.

— Я выбрала эти курсы не потому, что кто-то рекомендовал этого специалиста как таргетолога, а потому, что она часто мелькала у блогеров, говорит Ольга. — Они рассказывали ее путь, что такая девочка из глубинки пробилась, и это подкупило. О ее профессионализме представления не было. Видела рекомендации блогеров, казалось, что они не будут плохого советовать, потому что тоже дорожат своей аудиторией.

Стоимость зависела от времени покупки и условий (кто-то купил менторство) — от 1390 до 2390 рублей.

Первое занятие было 5 января 2023 года. Примерно через месяц Ольга пришла к выводу, что программа не соответствует тому, что обещали. Девушка говорит, что прекратить обучение захотели и другие люди в группе, у которых накопились вопросы к активной в Instagram таргетологу и к ИП с той же фамилией — организатору курсов.

— Мы писали, что хотим прервать обучение. После этого нам закрыли доступ к чатам, залили оставшиеся модули на платформу GetCourse и сказали, что оказали нам услуги в полном объеме. Обучение было закрыто.

Учебу в другом месте Ольга решила пока не продолжать.

— Я очень обожглась на этом опыте, была в шоке, что такие вещи можно продавать как обучение.

«Редкий случай»

Ситуации, когда клиенты недовольны курсами, случались и раньше. Как правило, проблема решается возвратом денег пропорционально объему оказанных услуг. Поэтому до суда такие конфликты доходят редко, объясняет юрист Наталья Гурневич, которая работала в общественном объединении «Региональное общество защиты потребителей» и занималась этим делом.

— В общественном объединении такого прецедента не было, чтобы 25 человек из 29 обучающих пошли в суд, чтобы вернуть деньги. Так что это редкий случай.

Что именно не понравилось людям на курсах? Первые три модуля были про погружение в сферу таргета, «проработку мышления» и подготовку Instagram к настройке рекламы. Потом по плану был модуль «Профессиональный таргетолог» — вот на нем и начались проблемы. «Информацию, которая там была, можно было найти в интернете. Нам продали информацию из Google», — удивились слушатели курса и посчитали это плагиатом.

Эти подозрения проверил потом суд — и пришел к выводу, что «информация, которая предоставлялась в модуле 4, имеется в открытых источниках в сети интернет».

Еще один момент — проверка домашних заданий. На выполненных работах ставили «сердце» или «ракету», это и была обратная связь.

Перед обучением был вебинар, на котором обещали модуль о работе с клиентами из Америки и Европы, лекции с юристом и бухгалтером, дополнительные материалы, но клиенты этого не получили.

Орфографические ошибки в материалах, нецензурная лексика в одном из модулей, непонятная квалификация кураторов — в общем, вопросов становилось все больше.

Дают сертификат, но это не учеба на таргетолога?

В суде сторона ответчика пыталась доказать, что закон о защите прав потребителей не распространяется на конфликт с учениками и вообще некоторые из них позиционируют себя как таргетологи. Суд не согласился: некоторые указывали эту информацию в соцсетях как часть домашнего задания, а кто-то уже успел пройти другие курсы таргетинга.

И еще любопытный момент: ответчик настаивал, что целью курсов не было обучение профессии таргетолога. При этом выпускникам отправляли сертификаты с указанием «таргетолог».

Что надо знать, если хотите вернуть деньги за курсы?

Объясняет юрист Наталья Гурневич:

— В данном случае услуги не позиционировались как образовательные, просто как информационно-консультационные, ответчик настаивал на этом в суде. Но в то же время, когда давал пояснения, несколько раз говорил про обучение.

Если потребитель заключает такой договор, надо его внимательно изучить и понять, является ли лицо, оказывающее услугу, индивидуальным предпринимателем или юридическим либо физическим лицом. Если это юрлицо или ИП, то в таком случае вернуть средства можно, но надо учитывать два момента:

1) когда можно расторгнуть договор, так как услуга оказана некачественно;

2) договор можно расторгнуть в одностороннем порядке. В таком случае нужно учесть фактически понесенные расходы ответчика, обычно это означает, что можно вернуть деньги за ту часть курса, которую вы не прошли. К фактически понесенным относят те расходы, которые уже понес ответчик на прохождение курса данным потребителем. Это может быть оплата платформы, зарплата преподавателя, если курс офлайн — аренда помещения.

Если судом будет установлено нарушение прав потребителя, то закон позволяет взыскать компенсацию морального вреда. Размер компенсации будет рассчитан судом исходя из моральных и нравственных страданий потребителя.

Что решил суд

Учащиеся прошли половину курса, поэтому претендовали на возврат 50% стоимости.

— Если бы не было сильной доказательной базы, сложно сказать, как бы все обернулось. Дело было то ли на 6, то ли на 7 томов, мы приносили скриншоты, переписки, записи с экранов, записи вебинара и первого вводного урока. Поэтому смогли доказать, что обещали клиентам одно, а в итоге они получили другое, — объясняет юрист.

Развязка получилась дорогой — ИП предстоит выплатить почти 63 тысячи рублей.

По решению суда учащимся должны вернуть половину стоимости курсов, неустойку в размере 100 рублей и компенсировали моральный вред в размере 100 рублей.

В сумме это 25 740 рублей. Такую же сумму составит штраф (90% пойдет в бюджет, 10% — Региональному обществу защиты потребителей). Кроме этого, ответчик должен заплатить 6528 рублей общественному объединению за представление интересов учащихся в суде и госпошлину 4975 рублей. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Журналисты Onliner связались с ИП — ответчиком в суде и таргетологом, которая выступала как третья сторона, но они отказались давать комментарии для публикации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».