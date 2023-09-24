«И это со скидкой!» 24.09.2023, 22:10

Одно из городских кладбищ в Барановичах. Изображение носит иллюстративный характер.

Житель Барановичей заказал памятник по старому эскизу и был шокирован, как выросла цена за два года.

В сентябре 2021 года житель Барановичей заказывал гранитный памятник в одной из местных фирм, а спустя два года у мужчины умер еще один близкий родственник. Он решил заказать такой же, но был в шоке от того, насколько изменилась цена, пишет Bar24.

Два года назад за памятник вместе с гранитной надгробной плитой житель Барановичей отдал 1120 рублей (или 446 долларов по курсу Нацбанка на тот момент). В сентябре 2023 года, после смерти еще одного близкого родственника, горожанин решил сразу заказать памятник в уже знакомой фирме. Модель выбрал точно такую же, что и два года назад. Но, когда сотрудник фирмы назвал итоговую стоимость изделия, это повергло заказчика в шок.

— За точно такой же памятник мне насчитали 2500 рублей! И это со скидкой! Два года назад я два дешевле заказывал, чем сейчас один стоит! — пожаловался он.

Свое удивление и возмущение мужчина высказал продавцу и спросил, почему цена выросла более чем в два раза. Ему пояснили, что после нападения России на Украину появились проблемы с поставками камня, и поставщики взвинтили на него цены. Так, стоимость заказанного барановичанином памятника выросла и в валюте — теперь за него просят 767 долларов.

Слева — цена на памятник в августе 2021 года, справа — в сентябре 2023 года. Фото: bar24

Эту версию подтвердили изданию и в другой фирме по изготовлению и установке памятников в Барановичах.

— В Беларуси своего гранита для памятников нет. Его везут в основном из России. Когда началась война в Украине, пошел ажиотаж и образовался дефицит камня. Плюс сильно скакнул курс. Одно дело было покупать камень, когда доллар стоил 36 российских рублей, и совсем другое, когда он стал стоить больше сотни. Вот и получилось, что тот памятник, который в Барановичах стоил 800 рублей, стал стоить едва ли не 800 долларов, — пояснил работник фирмы.

По словам сотрудника, сейчас ситуация с камнем и ценами на него стабильная, так что некоторые фирмы в последний месяц даже стали делать скидки на памятники.

— Но, как будет развиваться ситуация дальше, не могу сказать. И никто этого предсказать не может, — резюмировал он.

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