К чему может привести увеличение сроков отработки для выпускников вузов 25.09.2023, 9:40

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Способы решения проблем оригинальностью не блещут.

На днях власти озаботились оттоком молодых специалистов. Способы решения проблемы, впрочем, оригинальностью не блещут: главная идея состоит в том, чтобы увеличить сроки обязательной отработки по окончании вуза. Но, кажется, с идей запретов уже опоздали. Студентов в Беларуси с каждым годом и так становится все меньше.

«Новое крепостное право»

Вопрос об увеличении сроков отработки на прошлой неделе поднимался дважды. Сначала — на совещании, посвященном собственно проблемам образования, и на следующий день, во время обсуждения вопросов животноводства.

По минимальной оценке, с 2020 года Беларусь покинуло не меньше 200 тыс. человек. Реальные цифры, вероятно, еще выше. Только в Литве живет 60 тыс. белорусов. Польша за 2021 и 2022 годы выдала белорусам 400 тыс. разрешений на длительное пребывание на территории страны. Столкнувшись с проблемой миграции в небывалых до сих пор масштабах, власти готовы принять меры, которые многие комментаторы уже назвали новым крепостным правом.

«По отработке мы определились. Сроки (уже сейчас надо население аккуратно информировать об этом) мы увеличиваем», — сказал Александр Лукашенко.

Сейчас срок обязательной отработки составляет два года. Власти обсуждают его увеличение до пяти или даже до семи лет. Причем обязательную отработку предполагается распространить и на тех, кто учится платно.

Недоплачивают

Министр образования Андрей Иванец аргументировал это тем, что плата за образование в белорусских вузах не покрывает всех расходов на обучение. Министр назвал образование в Беларуси не платным, а «полуплатным».

«Сегодня платник возмещает не более чем 50-70% от стоимости своего обучения. Фактически в республике нет платного высшего образования — это полуплатное образование, которое субсидирует либо университет, либо государство. Мы эту проблему видим, ее нам необходимо решать. К этому уже приступили», — сказал Иванец.

Министру, конечно, виднее. Но все познается в сравнении.

В этом году плата за год обучения в БГУ составит от 1 тыс. до 1600 евро в зависимости от выбранного факультета. Плата в Варшавском университете колеблется от 2,5 до 4 тыс. евро. Казалось бы, в Беларуси обучение действительно дешевле. Но это только если говорить об абсолютных, а не относительных цифрах. Потому что если уж сравнивать стоимость обучения, то справедливо сравнить и уровень доходов.

Средняя зарплата в Польше по состоянию на середину года составляла 1 600 евро. Средняя зарплата в Беларуси – 560 евро. Чтобы заплатить за год учебы в БГУ по минимальной ставке нужно отдать чуть больше двух месячных белорусских зарплат. Год учебы в Варшавском университете обойдется в полторы средние польские зарплаты.

Так что в пересчете на среднюю зарплату обучение в Варшавском университете выходит дешевле чем в БГУ. И если при этом плата за обучение в белорусских вузах не покрывает затрат, то это вопрос скорее к чиновникам, отвечающим за платное образование. К тем, кто не смог организовать платное образование так, чтобы оно было экономически эффективным.

Опять опаздывают

Вместо того, чтобы остановить миграцию, новые запретительные меры могут ее, наоборот, ускорить. Только вместо выпускников вузов из Беларуси побегут абитуриенты. А может быть, даже и школьники. На самом деле процесс, кажется, уже начался. Судя по динамике изменения численности студентов в Беларуси, с идеей новых запретов власти уже запаздывают.

Общее количество студентов в республике снижается последние несколько лет. Но особенно резкое падение их числа зафиксировано как раз в прошлом году — с 255 до 238 тыс. человек. Именно с 2022 года власти заговорили о том, что сроки отработки надо увеличить, ввести уголовную ответственность за отказ ехать по распределению и распределять не только бюджетников, но и вообще всех.

Дети и родители сигнал услышали. Студентов в белорусских вузах стало меньше. А в соседних странах, наоборот, больше. На начало года в России училось 12,5 тыс. белорусских студентов, в Польше — 12 тысяч.

Надо думать, после недавних угроз поток бегущих из страны абитуриентов еще вырастет. Все, конечно, не уедут. Но достаточно, чтобы уехали лучшие. Те, кого с удовольствием примут в польских, литовских или российских вузах.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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